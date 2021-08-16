Спасатели подняли из воды тело пятого погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке

Работы на месте падения вертолета Ми-8 продолжаются. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Утром в понедельник, 16 августа, спасатели подняли со дна Курильского озера, где 12 августа затонул вертолет Ми-8 с туристами, тело пятого погибшего, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС. Работы на месте крушения вертолета продолжаются.

«16 августа в ходе поисковых работ с помощью глубоководных аппаратов министерства обороны и водолазов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю со дна Курильского озера было извлечено пятое тело», - говорится в сообщении спасателей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на четверг на Камчатке потерпел крушение туристический вертолет Ми-8, на борту которого в тот момент находилось 16 человек: трое членов экипажа и 13 пассажиров. Машина затонула в Курильском озере на территории Кроноцкого заповедника и, по данным МЧС, лежит на глубине 137 метров. Восемь человек были найдены живыми.

Ранее сообщалось, что вертолет находится примерно в 500 метрах от берега. Накануне из воды достали тело четвертого погибшего.