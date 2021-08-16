Полиция Украины расследует смерть мэра Кривого Рога как умышленное убийство

Мэр Кривого Рога Константин Павлов. Фото: Facebook

По факту смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова украинские правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство», об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Следователи открыли уголовное производство по статье 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в доме погибшего был произведен обыск, сотрудники органов правопорядка беседуют с соседями, устанавливают возможных свидетелей произошедшего.

Напомним, как писал сайт kp.ru, тело 48-летнего мэра Кривого Рога с огнестрельными ранениями было обнаружено на веранде его дома в селе Вольное, рядом лежало ружье. Ранее губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко рассказывал о двух версиях следствия – убийство и самоубийство.

Константин Павлов стал главой города в декабре 2020 года, победив во втором туре выборов мэра Кривого Рога кандидата от пропрезидентской партии «Слуга народа». Сам Павлов баллотировался от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».