Врач Роспотребнадзора: треть переболевших коронавирусом испытывают постковидный синдром Фото: Мария ЛЕНЦ

Примерно треть переболевших коронавирусом через три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой и делать повседневные вещи. Постковидный синдром значительно сказывается на качестве жизни людей. Об этом в понедельник, 16 августа, рассказала глава отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

Врач отметила, что при легком течении коронавирусной инфекции пациенты идут на выздоровление примерно через две недели, при среднетяжелом и тяжелом заболевании они выздоравливают только спустя три-шесть недель. После того, как ПЦР-тест у пациента показывается отрицательный результат, симптомы все равно могут сохраниться.

- Постковидный синдрома, как правило, проходит в течение полугода. Постепенно он регрессирует и исчезает, однако у некоторых пациентов может сохраниться надолго. Связь между тяжестью течения коронавируса и частотой постковидного синдрома прослеживается не всегда, поскольку с осложнениями сталкиваются даже пациенты, которые перенесли болезнь в легкой форме, - сообщила Хадижат Омарова в интервью РИА Новости.

Эксперт Роспотребнадзора указала на важность реабилитации после коронавирусной инфекции. При этом, по ее словам, к реабилитационным мерам следует приступить как можно раньше, чтобы не допустить развития фиброзной ткани в легких.

Как писал сайт kp.ru, накануне главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко говорил, что длительность постковидного синдрома у пациентов, как правило, составляет до двух месяцев.