Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика16 августа 2021 8:32

Финансист предупредил россиян об опасности досрочного погашения кредита

Рассчитывая на досрочное погашение, не стоит забывать про «подушку безопасности»
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Финансист предупредил россиян об опасности досрочного погашения кредита

Финансист предупредил россиян об опасности досрочного погашения кредита

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителям России выгодно досрочно гасить свои кредитные задолженности, однако это может быть опасно при условии отсутствия сбережений. Об этом в понедельник, 16 августа, предупредил глава представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.

Финансист подчеркнул, что, рассчитывая на досрочное погашение, не стоит забывать про «подушку безопасности».

- У семьи должны быть сбережения на случай потери дохода или иных непредвиденных обстоятельств. Вернуть займ раньше срока – это, разумеется, выгодно, поскольку позволит не переплатить за проценты банку. Но не стоит забывать про подушку безопасности, - отметил эксперт в интервью изданию «Прайм».

Сергей Григорян обратил внимание на то, что выбирая частично-досрочное погашение долга, можно уменьшить сумму платежа или сократить срок кредита. Второй способ несет экономическую выгоду, поскольку так на процентах получится сэкономить на 15-20 процентов больше. При этом специалисты предостерег, что, если есть кредит, то при наличии свободных накоплений выгоднее погасить его досрочно, чем инвестировать в какие-то другие инструменты.

Как писал сайт kp.ru, накануне киберэксперт предупредил россиян о новой схеме мошенничества с одобрением кредитов.