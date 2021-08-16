Финансист предупредил россиян об опасности досрочного погашения кредита Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителям России выгодно досрочно гасить свои кредитные задолженности, однако это может быть опасно при условии отсутствия сбережений. Об этом в понедельник, 16 августа, предупредил глава представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.

Финансист подчеркнул, что, рассчитывая на досрочное погашение, не стоит забывать про «подушку безопасности».

- У семьи должны быть сбережения на случай потери дохода или иных непредвиденных обстоятельств. Вернуть займ раньше срока – это, разумеется, выгодно, поскольку позволит не переплатить за проценты банку. Но не стоит забывать про подушку безопасности, - отметил эксперт в интервью изданию «Прайм».

Сергей Григорян обратил внимание на то, что выбирая частично-досрочное погашение долга, можно уменьшить сумму платежа или сократить срок кредита. Второй способ несет экономическую выгоду, поскольку так на процентах получится сэкономить на 15-20 процентов больше. При этом специалисты предостерег, что, если есть кредит, то при наличии свободных накоплений выгоднее погасить его досрочно, чем инвестировать в какие-то другие инструменты.

Как писал сайт kp.ru, накануне киберэксперт предупредил россиян о новой схеме мошенничества с одобрением кредитов.