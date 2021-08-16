Талибы* ведут переговоры для создания «открытого исламского правительства» в Афганистане Фото: REUTERS

Запрещенное в России движение «Талибан»* ведет переговоры для формирования «открытого исламского правительства с участием всех заинтересованных сторон» в Афганистане. Об этом в понедельник, 16 августа, пишет агентство Associated Press, ссылаясь на слова представителя политофиса движения в Катаре Сухейля Шахина.

Он заявил, что в новое афганское правительство могут войти не только талибы*, однако в настоящее время преждевременно говорить, идет ли речь о членах прежнего кабинета министров.

- Движение хочет, чтобы у власти оказались некоторые хорошо известные деятели. Все военные и правоохранители, кто сложит оружие и присоединится к нам, будут прощены и им гарантируют безопасность, - сказал Сухейль Шахин.

До этого Associated Press писало, что талибы* намерены провозгласить создание «Исламского эмирата Афганистан», однако теперь, как отмечает агентство, движение, судя по всему, отказалось от этого плана.

Как писал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье «Талибан»* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул государство, а талибы* подняли над президентским дворцом в Кабуле свой флаг.

*Террористическая организация, запрещенная в России.