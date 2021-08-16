Захватившие Кабул талибы* подняли свой флаг над президентским дворцом

Афганистан полностью перешел под контроль Талибана* Фото: REUTERS

К ночи боевики радикального движения «Талибан»* подняли над президентским дворцом в Кабуле свой флаг, передает телеканал Al Jazeera. Он показал кадры, на которых командиры талибов* в окружении многочисленных бойцов с оружием празднуют победу в залах резиденции бежавшего из страны президента Афганистана Ашрафа Гани, в том числе и в его кабинете.

Один из лидеров движения заявил репортерам канала, что захват столицы «Талибаном»* не только «не вызвал возражений с американской стороны», но и согласовывался с представителями Вашингтона. В частности, по его словам, при размещении своих формирований в некоторых районах Кабула боевики обходили стороной места, где располагаются объекты, которые принадлежат силам США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 15 августа, боевики движения объявили, что установили полный контроль над всей территорией Афганистана, в том числе и над столицей страны Кабулом.

Ранее очевидцы сообщили о мощных взрывах у посольства США и президентского дворца в столице, а также о перестрелках в разных районах города. По данным итальянского медицинского центра, в Кабуле пострадали по меньшей мере 80 человек.

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Боевики очень быстро занимали одну провинцию за другой, а в воскресенье 15 августа за один день заняли столицу страны Кабул. Представляем хронику главных — и очень драматичных — событий этого дня (подробности).