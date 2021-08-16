Востоковед объяснил, как будет жить Афганистан при талибах* у власти Фото: REUTERS

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович объяснил, что может ждать Афганистан, если власть в стране полностью перейдет к талибам*.

По мнению эксперта, если руководить странной будет движение «Талибан» (запрещено в России), то подобная ситуация отразится на жителях страны и скажется на соседних государствах.

- Талибы активно участвуют в наркотрафике — около 40% бюджета движения. В их рядах сражаются боевики других террористических организаций, включая «Аль-Каиду»*(запрещена в РФ), и представители многих других группировок, запрещенных в Центральной Азии, - говорит политолог в беседе с NEWS.ru.

Все это приведет к тому, что Афганистан рискует стать плацдармом для распространения наркотиков и терроризма.

У России тоже могут возникнуть проблемы с талибами, но, по мнению Никиты Мендковича, изначально государствам стоит пытаться решить ситуацию путем переговоров, а потом уже прибегать к силовому сценарию. Это даст шанс избежать жертв.

А вот для простых афганцев радикальных перемен не произойдет. Скорее всего, в регион сократятся международные гуманитарные транши, на которых держится бюджет страны. Но с другой страны, изменение правления значит окончание войны.

- Здесь многое будет также, но все общественные язвы, которые есть сейчас, сами собой не рассосутся, - заключил политолог.

Утром 15 августа «Талибан» объявил, что начинает наступление на столицу Афганистана Кабул. Правительственные войска не смогли оказать им достойного сопротивления, и уже к вечеру талибы заявили, что взяли город. Ашраф Гани, вступивший в должность президента Афганистана, бежал, когда понял, что переломить ход событий не удастся.

Сейчас группировка ведет переговоры для формирования «открытого исламского правительства с участием всех заинтересованных сторон» в Афганистане. Тем временем жители пытаются улететь из страны, штурмуют аэропорт Кабула. Чтобы сдержать людской поток военные стреляют в воздух, сообщает Life.ru.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

«Аль-Каида»* - запрещенная в России террористическая организация.