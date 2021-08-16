Глава Союза потребителей Украины предсказал стране нехватку питьевой воды

Украине предсказали нехватку питьевой воды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина в ближайшем будущем может испытать острую нехватку питьевой воды, если власти не обратят внимания на проблемы с инфраструктурой, считает исполнительный директор Союза потребителей республики Максим Несмиянов.

В эфире телеканала «Украина 24» эксперт отметил, что в стране устаревшие очистные сооружения и серьезные проблемы с трубопроводами. Из-за этого некоторые города рискует получать воду по часам, предупредил он.

«Если мы дальше так будем жить, нам пить нечего будет в этой стране…На заправку будет дешевле заехать, чем купить стакан воды», – заявил Несмиянов.

Как сообщил глава Союза потребителей Украины, в некоторых областях страны нормам не соответствует 90% проб воды.

Как писал сайт kp.ru, ранее советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский предупредил, что плохая демографическая ситуация в стране грозит привести ее к дефолту.