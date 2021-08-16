Посол России в Афганистане встретится с представителем талибов* Фото: REUTERS

Российский посол в Афганистане 17 августа текущего года встретится с представителем запрещенного в РФ движения «Талибан»*, чтобы обсудить вопросы безопасности российской дипмиссии. Об этом в понедельник, 16 августа, говорится в сообщении российского министерства иностранных дел.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что часть сотрудников посольства страны в Кабуле будет направлена в отпуска или эвакуирована. При этом, по его словам, захват афганской столицы талибами* в известной степени был «неожиданностью».

- Мы исходили из того понимания, что афганская армия все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление. Но мы были слишком оптимистичны в оценке качества подготовленных американцами, натовцами вооруженных сил. Они все побросали при первом выстреле. Несмотря на это, ситуация в Кабуле абсолютно спокойная, но россиянам в Афганистане пока не следует без особой необходимости выходить из дома, - отметил он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Как писал сайт kp.ru, тяжелая ситуация сложилась в аэропорту Кабула. Сегодня утром американские военные открыли около воздушной гавани предупредительную стрельбу из-за толпы людей, которая вышли на взлетно-посадочную полосу. Агентство Reuters сообщило, что после стрельбы в давке у аэропорта погибли не менее пяти человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.