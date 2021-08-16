Несколько человек погибли после стрельбы военных США в аэропорту Кабула Фото: REUTERS

Несколько человек погибли после того, как военнослужащие Соединенных Штатов открыли стрельбу в аэропорту Кабула. Об этом в понедельник, 16 августа, пишет издание РИА Новости, ссылаясь на информацию источника.

Как писал сайт kp.ru, этим утром американские военные решили открыть огонь в аэропорту афганской столицы из-за толпы людей, которые вышли на взлетно-посадочную полосу. Сообщалось, что американцы открыли предупредительную стрельбу в воздух.

В настоящее время в кабульском аэропорту – единственном аэропорту в столице Афганистана - царит хаос из-за захвата страны талибами*. Жители города, которые опасаются боевиков запрещенного в России движения, скопились у входа в воздушную гавань, которая и так перегружена сотрудниками дипломатических миссий.

Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова отметил, что аэропорт афганской столицы переполнен людьми, которые просят американскую сторону о помощи и спасении, однако Вашингтон никак не отвечает на их призывы.

*Террористическая организация, запрещенная в России.