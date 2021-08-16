МИД РФ: Пока не может быть и речи об исключении «Талибана»* из списка террористических организаций

Россия пока не рассматривает исключение «Талибана»* из списка запрещенных в РФ террористических организаций Фото: REUTERS

Россия пока не рассматривает исключение движения «Талибан»* из списка запрещенных в РФ террористических организаций, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

«Пока не может быть речи об исключении талибов* из списка террористических организаций», – сказали в ведомстве.

В свою очередь спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов отметил, что признание Москвой режима «Талибана»* в Афганистане будет зависеть от того, насколько ответственно организация будет управлять страной.

«Признание или непризнание будет зависеть от поведения новых властей. Мы будем внимательно смотреть, насколько ответственно они будут управлять страной в ближайшее время», – сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как писал сайт kp.ru, российский посол в Афганистане во вторник, 17 августа, проведет встречу с представителем «Талибана»*, чтобы обсудить вопросы безопасности российской дипмиссии.

Как писал сайт kp.ru, тяжелая ситуация сложилась в аэропорту Кабула. Сегодня утром американские военные открыли около воздушной гавани предупредительную стрельбу из-за толпы людей, которая вышли на взлетно-посадочную полосу. Агентство Reuters сообщило, что после стрельбы в давке у аэропорта погибли не менее пяти человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России