Кузнецова предложила ввести психологическую помощь для родителей детей-инвалидов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала идею о психологическом сопровождении родителей детей-инвалидов и предложила включить такую поддержку в предвыборную программу партии «Единая Россия». Об этом детский омбудсмен сообщила в понедельник, 16 августа, во время круглого стола в штабе общественной поддержки политической партии.

- Предложили ранее ввести психологическую помощь родителям детей с инвалидностью. Очень важно в данном аспекте подготовить специалистов, которые будут работать со всей семьей - не только с ребенком, но и с родителями. Такое предложение от благотворительного фонда в Калуге я считаю абсолютно правильным. Оно достойно включения в народную программу, - отметила Анна Кузнецова.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым дети-инвалиды и их сопровождающие будут обслуживаться вне очереди в магазинах, кафе и учреждениях в России.