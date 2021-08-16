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Общество16 августа 2021 12:26

Кравцов: учебный год в школах России начнется в традиционном формате

Принудительной вакцинации от коронавируса педагогов школ не будет
Ксения АНУФРИЕВА
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Кравцов: учебный год в школах России начнется в традиционном формате

Кравцов: учебный год в школах России начнется в традиционном формате

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учебный год в школах на территории России начнётся в традиционном формате. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщил глава российского министерства просвещения Сергей Кравцов.

Министр подчеркнула также, что принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции педагогов российских школ не будет.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала всех учителей в школах государства сделать прививку от коронавирусной инфекции до начала учебного года, чтобы минимизировать риски распространения заболевания в школах.