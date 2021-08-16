В МИД РФ заявили об отсутствии угрозы талибов* союзникам России в Центральной Азии Фото: REUTERS

Движение «Талибан»*, захватившее власть в Афганистане, не представляет прямой угрозы союзникам России в Центральной Азии, заявил спецпредставитель президента РФ, глава Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.

Как отметил дипломат в эфире «Первого канала», сами талибы* неоднократно подтверждали отсутствие целей по подчинению территорий других стран. По словам Кабулова, «они выучили свои уроки в Афганистане 2000 года». Москва, отметил он, давно «подготовила почву» для разговора с новой властью Афганистана.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что расслабляться не стоит, потому что при тотальной смене режима всегда возникает угроза возникновения других террористических организаций и распространения их влияния в государствах-союзниках России.

Как писал сайт kp.ru, Кабулов назвал движение «Талибан»* более договороспособным, чем марионеточное правительство Афганистана.

Напомним, во вторник, 17 августа, российский посол в Афганистане встретится с представителем «Талибана»*, чтобы обсудить вопросы безопасности российской дипмиссии.

*Террористическая организация, запрещенная в России