Представитель президента РФ в Кабуле: Талибы* более договороспособны, чем марионеточное правительство Афганистана

В МИД РФ назвали талибов* более "договороспособными", чем прежнее правительство Афганистана Фото: REUTERS

Движение «Талибан»* оказалось более договоспособным, чем марионеточное правительство Афганистана, заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.

«Талибы* мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам дипломата, Россия готова к любому развитию ситуацию в Афганистане, однако надеется на благоприятный исход для себя и союзников. Он отметил, что ключевыми странами в урегулировании афганской проблемы являются РФ, США, Китай, Иран и Пакистан.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 17 августа, российский посол в Афганистане встретится с представителем «Талибана»*, чтобы обсудить вопросы безопасности российской дипмиссии.

Этим утром военнослужащие Соединенных Штатов открыли предупредительную стрельбу в аэропорту Кабула после того, как толпы пытающихся бежать из страны местных жителей вышла на взлетно-посадочную полосу. После этого в аэропорту началась сильная давка, в результате которой, погибли не менее пяти человек.

Позже несколько человек выпало из самолета, пытаясь улететь из Кабула.

*Запрещенная в России террористическая организация

Позже несколько человек выпало из самолета, пытаясь улететь из Кабула.