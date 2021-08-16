Представитель президента РФ в Кабуле: Талибы* более договороспособны, чем марионеточное правительство Афганистана

В МИД РФ назвали талибов* более "договороспособными", чем прежнее правительство Афганистана
Фото: REUTERS
Движение «Талибан»* оказалось более договоспособным, чем марионеточное правительство Афганистана, заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.
«Талибы* мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По словам дипломата, Россия готова к любому развитию ситуацию в Афганистане, однако надеется на благоприятный исход для себя и союзников. Он отметил, что ключевыми странами в урегулировании афганской проблемы являются РФ, США, Китай, Иран и Пакистан.
Как писал сайт kp.ru, во вторник, 17 августа, российский посол в Афганистане встретится с представителем «Талибана»*, чтобы обсудить вопросы безопасности российской дипмиссии.
Этим утром военнослужащие Соединенных Штатов открыли предупредительную стрельбу в аэропорту Кабула после того, как толпы пытающихся бежать из страны местных жителей вышла на взлетно-посадочную полосу. После этого в аэропорту началась сильная давка, в результате которой, погибли не менее пяти человек.
Позже несколько человек выпало из самолета, пытаясь улететь из Кабула.
*Запрещенная в России террористическая организация
Позже несколько человек выпало из самолета, пытаясь улететь из Кабула.