Пресс-секретарь Навального приговорена к 1,5 годам ограничения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш была приговорена в понедельник, 16 августа, к полутора годам ограничения свободы, сообщили в пресс-службе Преображенского суда Москвы.

Женщина признана виновной в призывах к нарушению санитарных правил в ходе несанкционированной акции в столице, прошедшей в январе 2021. Ярмыш в течение полутора лет запрещено участвовать в митингах, покидать место жительства после 22:00 и менять его без уведомления инспекторов, передает ТАСС.

Напомним, в феврале пресс-секретаря Навального отправили под домашний арест.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Ивана Жданова и экс-главы общественного движения «Штабы Навального»** Леонида Волкова. Их подозревают в сборе средств, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации.

*Включен Министерством юстиции России в список иноагентов

**Запрещенная в России организация, выполняющая функции иностранного агента