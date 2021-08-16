Вице-премьер РФ Трутнев: Курильские острова — наша земля

Вице-премьер Юрий Трутнев: Курильские острова — наша земля Фото: Евгения ГУСЕВА

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев сообщил, что российское правительство уделит большее внимание освоению Курильских островов.

- В течение ближайших пяти лет освоим острова, чтобы закончить эти разговоры. Мы уверены, Курильские острова — это наша земля. Чтобы это было не просто пониманием, а данностью, нужен больший масштаб освоения островов, — рассказал он в интервью ГТРК "Владивосток".

Трутнев выразил надежду, что в ближайшие пять лет власти почувствуют опережающую динамику развития Курил. Освоение островов обязательно, чтобы закончить разговоры об их территориальной принадлежности, считает он.

Ранее японские читатели портала Yahoo News Japan прокомментировали слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который в беседе с японским коллегой Тосимицу Мотэги назвал оценки Токио в отношении поездки премьер-министр России Михаила Мишустина на Курилы неприемлемыми. Пользователи из Японии считают, что подобный подход японского МИД не помогает разрешить ситуацию, и некоторые призывают заключить мир с российской стороной.