Марию Захарову шокировало видео с выпадающими из самолета афганцами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала видео, где видно, как несколько человек выпадают из самолета, улетающего из Кабула.

Захарова отметила, что из-за работы ей зачастую приходится читать те новости, от которых "кровь стынет в жилах".

- Стать человеком до конца подготовленным, слава Богу, у меня так и не получилось, хотя ко многому уже отношусь стоически. Но это видео от Asvaka News Agency шокирует, — написала она у себя в Telegram.

Захарова надеялась, что видео фейковое, однако его опубликовали многие медиа.

Напомним, несколько спасающихся из Кабула человек погибли, пытаясь улететь из афганской столицы, зацепившись за шасси самолета. Беженцы разбились насмерть, упав с большой высоты. Соответствующее видео опубликовало издание Asvaka News Agency в своем аккаунте в Twitter. Сообщается, что тела некоторых погибших упали из самолета на жилые дома в Кабуле. В сети опубликовали видео и фотографии с места трагедии.