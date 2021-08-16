Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире16 августа 2021 12:09

Несколько человек выпало из самолета, пытаясь улететь из Кабула

Спасающиеся из афганской столицы люди пытались зацепиться за шасси воздушного судна
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Несколько человек выпало из самолета, пытаясь улететь из Кабула. Фото: кадр из видео

Несколько человек выпало из самолета, пытаясь улететь из Кабула. Фото: кадр из видео

Несколько спасающихся из Кабула человек погибли, пытаясь улететь из афганской столицы, зацепившись за шасси самолета. Беженцы разбились насмерть, упав с большой высоты. Соответствующее видео в понедельник, 16 августа, опубликовало издание Asvaka News Agency в своем аккаунте в Twitter.

Сообщается, что тела некоторых погибших упали из самолета на жилые дома в Кабуле. В сети опубликовали видео и фотографии с места трагедии.

Тела некоторых погибших упали из самолета на жилые дома в Кабуле. Фото: Asvaka News Agency в Twitter

Тела некоторых погибших упали из самолета на жилые дома в Кабуле. Фото: Asvaka News Agency в Twitter

Как ранее писал сайт kp.ru, этим утром военнослужащие Соединенных Штатов открыли предупредительную стрельбу в аэропорту Кабула после того, как толпы пытающихся бежать из страны местных жителей вышла на взлетно-посадочную полосу. После этого в аэропорту началась сильная давка, в результате которой, по данным средств массовой информации, погибли не менее пяти человек.

Напомним, в кабульском аэропорту со вчерашнего дня царит хаос: у входа в воздушную гавань толпятся желающие покинуть Афганистан после захвата столицы талибами*, аэропорт переполнен, многие пытаются зацепиться за шасси и крылья воздушных судов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Выпали из самолета, пытаясь улететь из страны
Люди пытались улететь из Афганистана, зацепившись за шасси самолёта. Но сорвались… Видео появилось в соцсетях и, как утверждается, снято в аэропорту Кабула. Но достоверность данного ролика пока не подтверждена

ПО ТЕМЕ

В международном аэропорту Кабула пытаются спасти свои жизни тысячи людей

По меньшей мере пять человек погибли в давке, ещё несколько - при стрельбе американских военных (подробности)