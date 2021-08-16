Несколько человек выпало из самолета, пытаясь улететь из Кабула. Фото: кадр из видео

Несколько спасающихся из Кабула человек погибли, пытаясь улететь из афганской столицы, зацепившись за шасси самолета. Беженцы разбились насмерть, упав с большой высоты. Соответствующее видео в понедельник, 16 августа, опубликовало издание Asvaka News Agency в своем аккаунте в Twitter.

Сообщается, что тела некоторых погибших упали из самолета на жилые дома в Кабуле. В сети опубликовали видео и фотографии с места трагедии.

Тела некоторых погибших упали из самолета на жилые дома в Кабуле. Фото: Asvaka News Agency в Twitter

Как ранее писал сайт kp.ru, этим утром военнослужащие Соединенных Штатов открыли предупредительную стрельбу в аэропорту Кабула после того, как толпы пытающихся бежать из страны местных жителей вышла на взлетно-посадочную полосу. После этого в аэропорту началась сильная давка, в результате которой, по данным средств массовой информации, погибли не менее пяти человек.

Напомним, в кабульском аэропорту со вчерашнего дня царит хаос: у входа в воздушную гавань толпятся желающие покинуть Афганистан после захвата столицы талибами*, аэропорт переполнен, многие пытаются зацепиться за шасси и крылья воздушных судов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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