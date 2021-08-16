Глава Минздрава Шри-Ланки уволен за одобрение колдовства для борьбы с коронавирусом

Главу Министерства здравоохранения Шри-Ланки уволили за одобрение колдовства и "волшебных зелий" для борьбы с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса снял с должности министра здравоохранения Павитру Ванняраччи за использование колдовства и "волшебных зелий" для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как пишет Agence France-Presse, в начале 2021 года Ванняраччи публично приняла полученное от колдуна "волшебное зелье", чтобы защититься от коронавируса. Однако это ей не помогло, позже министр заразилась. Также стало известно, что глава Минздрава вылила в реку "святую воду", так как была убеждена, что это поможет стране справиться с пандемией инфекции.

Ванняраччи была снята с должности главы Минздрава. Она возглавила министерство транспорта Шри-Ланки.

В марте 2021 года власти Шри-Ланки одобрили экстренное применение российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" на территории республики. Шри-Ланка ранее уже одобрила экстренно использование вакцин против коронавирусной инфекции, разработанных компаниями Pfizer, Moderna, Janssen и AstraZeneca.