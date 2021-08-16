В США заявили, что Украина лишилась большей части флота из-за России

Американский журналист заявил, что Украина лишилась большей части флота из-за России Фото: Архив "КП"

Автор журнала National Interest заявил, что Украина лишилась большей части флота после возвращения Крыма в состав России в 2014 году.

По словам Себастьена Роблина, Украина лишилась шести корветов, подводной лодки и программы по подготовке боевых дельфинов. Также почти 75% служивших в Крыму военных перешли на сторону России.

Как пишет Роблин, позже Россия начала возвращать Киеву часть кораблей, однако процесс был приостановлен из-за ситуации в Донбассе. Сейчас у Украины есть только один крупный корабль — фрегат "Гетман Сагайдачный". А базы военно-морских сил расположены только в западной части страны.

Ранее Себастьен Роблин заявил, что успех гипотетического "вторжения" России в Прибалтику будет зависеть от возможности захвата данного региона менее чем за сто часов до того, как силы НАТО успеют дать адекватный ответ. Автор материала объяснил, что такой сценарий является маловероятным. Он предполагает проход через Сувалкский коридор — участок границы между территориями Польшей и Литвой, ширина которого составляет 40 миль.