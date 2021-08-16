Цена газа в Европе достигла рекордных 580 долларов за 1 тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе достигла 580 долларов за 1 тысячу кубометров Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Согласно данным ICE, цена за газ в Европе достигла 580 долларов за 1 тысячу кубометров.

Цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 13:07 по московскому времени достигла значения в 577,4 доллара за тысячу кубометров или 48,05 евро за МВт⋅ч. За день цена газа в Европе выросла почти на 7,7 процента к цене закрытия предыдущего дня.

Ранее оптовая цена бензина Аи-92 на бирже побила исторический рекорд. В европейской части России во время торгов она выросла на 0,73 процента, достигнув отметки в 58,456 тысячи рублей за тонну. Вместе с тем выросла и цена бензина Аи-95: она увеличилась на 0,83 процента до 59,93 тысячи рублей за тонну. Дизельное топливо, наоборот, подешевело на 0,22 процента, достигнув отметки в 50,9 тысячи рублей.