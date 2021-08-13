Биржевая цена бензина Аи-92 вновь побила рекорд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оптовая цена бензина Аи-92 на бирже второй день подряд бьет исторический рекорд. В европейской части России во время торгов она выросла на 0,73 процента, достигнув отметки в 58,456 тысячи рублей за тонну. Об этом в пятницу, 13 августа, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Вместе с тем выросла и цена бензина Аи-95: она увеличилась на 0,83 процента до 59,93 тысячи рублей за тонну. Дизельное топливо, наоборот, подешевело на 0,22 процента, достигнув отметки в 50,9 тысячи рублей.

Цена сжиженных углеводородных газов, которые используются используемых в качестве газомоторного и бытового топлива, второй день подряд снижается. Сегодня стоимость топлива снизилась на 1,48 процента до 51,37 тысячи рублей за тонну.

Как писал сайт kp.ru, в сегодняшнем совместном заявлении ФАС и Минэнерго говорится, что производства нефтепродуктов на российских предприятиях сейчас достаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса на топливо.