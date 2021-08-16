Инструктор по выживанию дал советы, как вести себя при потопе и пожаре Фото: СОЦСЕТИ

Пока в одной части страны стоит аномальная жара и бушуют пожары, в другой не прекращаются ливневые дожди. Метеоролог Михаил Леус и инструктор по выживанию Михаил Макей дали советы, как выжить в аномальных погодных условиях.

Масштаб природных бедствий в ряде российских регионов носит абсолютно беспрецедентный характер. Речь идет о Якутии, где горит лес, Крыме и Краснодарском крае, где на улицах образовались настоящие реки.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что обильные осадки в Крыму – не такая редкость. В Керчи был и более дождливый август. А вот в краснодарском Темрюке ни разу столько дождей за месяц не выпадало.

- Спорить с природой невозможно, но получив за два-три дня точный прогноз, можно успеть минимизировать потери. Например, провести эвакуацию. Лучше перестраховаться, чем быть застигнутым врасплох, - рассуждает синоптик в беседе с ФАН.

Он отметил, что метеослужба не имеет полномочий предупреждать власти и требовать эвакуацию населения, но она может сделать прогноз, который послужит сигналом для принятия решения.

- Люди должны ориентироваться на местность, в которой живут. Если дом в затапливаемой пойме, то иметь дома хотя бы небольшую надувную лодку. Проживающие в местах, где риск природных катаклизмов велик, должны держать в своем жилье постоянно собранным «тревожный рюкзак», - делится инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Макей.

В рюкзаке должна быть сменная теплая одежда, небольшой запас продуктов и пресной воды, ксерокопии документов. Все это стоит упаковать в герметичный непромокаемый пакет. Это позволит ускорить процесс экстренных сборов.

- Деньги, ценности и оригиналы документов должны храниться дома в четко определенном месте. В таком случае можно покинуть опасное место в считанные минуты. В чрезвычайных ситуациях важна каждая секунда, - говорит инструктор.

Что касается прогнозов погоды на ближайшие дни, то Кубань вновь накрыло волной тропического тайфуна. Под воду вслед за Анапой ушли Новороссийск и Геленджик.

Туристам и жителям полуострова рекомендовано не купаться в море и не выходить на набережные, сообщает 5-tv.ru.