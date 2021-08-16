Соцсеть Twitter исправит новый дизайн после жалоб пользователей на дискомфорт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Социальная сеть Twitter исправит новый дизайн после того, как пользователи стали массового жаловаться на вызывающий дискомфорт шрифт.

- Это обновление делает нас более доступными, уникальными и сосредоточенными на вас и на том, о чём говорите вы, — говорилось в заявлении соцсети о новом дизайне.

Однако многие пользователи раскритиковали новый дизайн. По их словам, из-за нового шрифта у них начинается головная боль. Также люди с проблемами со зрением назвали шрифт нечитаемым. По заявлениям некоторых пользователей, шрифт ухудшает астигматизм.

Напомним, социальная сеть обновила дизайн 11 августа 2021 года. В частности, на сайте обновили цвета, чтобы повысить контрастность. Также был обновлен дизайн кнопок. По мнению администрации сайта, это позволит пользователям "сразу увидеть, какие действия были предприняты".