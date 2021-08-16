В США назвали страну-виновника провала операции в Афганистане

В США назвали виновника афганского провала Фото: REUTERS

Обозреватель National Interest Майкл Рубин считает, что Пакистан является виновником провала операции в Афганистане.

По его мнению, поражение в Афганистане связано с "прогнившей и близорукой политикой Вашингтона". Рубин считает, что поражение можно было избежать.

Также журналист назвал виновных провала операции. Рубин заявил, что Пакистан помогал "Талибану"* и в то же время сотрудничал с Соединенными Штатами, а также с 2001 года получил 23 миллиарда долларов за поддержку западной коалиции, воевавшей в соседнем Афганистане.

По мнению Рубина, вина Пакистана очевидна, так как страна укрывала лидера "Аль-Каиды"* Усаму бен Ладена. Журналист призвал исключить Пакистан из списка союзников Соединенных Штатов вне НАТО, а также более не предоставлять Исламабаду кредиты и ввести санкции против пакистанских военных, которые поддерживали "Талибан"*

Ранее Госдеп и Пентагон сообщили, что Соединенные Штаты Америки в течение 48 часов расширят свое военное присутствие в Афганистане до шести тысяч человек. Согласно заявлению ведомств, американские власти завершают ряд шагов, нацеленных на обеспечение безопасности в аэропорте имени Хамида Карзая, чтобы персонал США и их союзников успешно покинул Афганистан.

*Запрещенная в России террористическая организация