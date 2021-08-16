В США заявили, что Украина находится под угрозой из-за ситуации в Афганистане

Американский журналист заявил, что Украина находится под угрозой агрессии талибов* Фото: REUTERS

Журналист издания National Interest Николас Гвоздев считает, что ситуация в Афганистане является тревожным сигналом для союзников Соединенных Штатов, не входящих в НАТО.

В частности, автор назвал Украину, Молдову и Грузию. Журналист напомнил, что в 2012 году Афганистан был назван "основным союзником США, не входящим в НАТО". Однако сейчас американские власти все реже говорят о сотрудничестве с Кабулом.

- Наблюдая за событиями в Кабуле, правительства в Киеве, Тбилиси или Кишиневе могут задаться справедливым вопросом: принесет ли им даже получение статуса государства-партнера, не являющегося членом НАТО, много пользы, — написал Гвоздев.

Напомним, обозреватель National Interest Майкл Рубин считает, что Пакистан является виновником провала операции в Афганистане. По его мнению, поражение в Афганистане связано с "прогнившей и близорукой политикой Вашингтона". Рубин считает, что поражение можно было избежать. Он заявил, что Пакистан помогал "Талибану"* и в то же время сотрудничал с Соединенными Штатами, а также с 2001 года получил 23 миллиарда долларов за поддержку западной коалиции, воевавшей в соседнем Афганистане.

*Запрещенная в России террористическая организация