Лавров обсудил с Блинкеном ситуацию в Афганистане

Сергей Лавров обсудил с Энтони Блинкеном ситуацию в Афганистане Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном ситуацию со сменой режима в Афганистане.

- Стороны обсудили ситуацию в Афганистане после бегства из страны главы государства, распада действующих органов власти и де-факто происходящей смены режима, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Стороны также договорились продолжать консультации с участием представителей Китая, Пакистана и других заинтересованных сторон. Кроме того, Лавров сообщил о контактах России со всеми политическими ведомствами Афганистана с целью обеспечения стабильности и правопорядка.

Ранее Госдеп и Пентагон сообщили, что Соединенные Штаты Америки в течение 48 часов расширят свое военное присутствие в Афганистане до шести тысяч человек. Согласно заявлению ведомств, американские власти завершают ряд шагов, нацеленных на обеспечение безопасности в аэропорте имени Хамида Карзая, чтобы персонал Соединенных Штатов и их союзников успешно покинул Афганистан.