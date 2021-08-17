Kyodo: На АЭС в Японии произошло возгорание

Японская АЭС «Хамаока» расположена в префектуре Сидзуока Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранним утром во вторник, 17 августа, на одной из атомных электростанций (АЭС) произошло возгорание, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на компанию-оператора станции Chubu electric power.

Пожарная сигнализация сработала на АЭС «Хамаока», расположенной в японской префектуре Сидзуока, ЧП случилось примерно в 05:15 по местному времени (23:15 понедельника мск) в турбинном зале пятого энергоблока АЭС, возникло задымление. Уточняется, что работа реактора была полностью остановлена.

Сообщений о возможных пострадавших не поступало, причины произошедшего выясняются. Представители компании-оператора станции уверяют, что утечки радиоактивных элементов нет: ни на самой АЭС «Хамаока», ни за ее пределами изменения уровня радиации не зафиксировано.

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