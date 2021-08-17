Эксперт «Лаборатории Касперского» предупредил о новой схеме мошенничества со звонком бухгалтеру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники в России начали использовать новую схему обмана, которая связана со звонком бухгалтеру компании под видом генерального директора. Злоумышленники просят сотрудника компании от лица начальства срочно перевести деньги фирмы. Об этом во вторник, 17 августа, предупредил главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

- Существует схема звонка бухгалтеру под видом генерального директора, в ходе которой мошенники пытаются убедить жертву срочно перевести им деньги. Голос «начальника» при этом можно просто смонтировать из нарезок, но необходимо большое количество образцов, а их не так просто достать, - объяснит специалисты в интервью РИА Новости.

По словам Сергея Голованова, у мошенников есть и второй способ подделать голос – использование технологии дипфейков, когда в специальную программу загружаются несколько образцов голоса человека, после чего накладывается необходимый текст и создается фейковая голосовая запись.

Использую данную технологию, мошенники иногда даже совершают видео-звонок, анимируя лицо человека. Как правило, такое изображение транслируется с очень плохим качеством, а «гендиректор» будет убеждать бухгалтера, что он якобы находится на острове или за городом, где низкое качество сети.