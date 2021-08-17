Центр «Вектор»: вакцину «ЭпиВакКорона-Н» зарегистрируют в России в августе 2021 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Модернизированная российская вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона-Н» будет зарегистрирована на территории страны в течение августа текущего 2021 года. У Минздрава РФ уже есть все необходимые для этого данные. Об этом во вторник, 17 августа, рассказал генеральный директор разработавшего препарат научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

- Сейчас у министерства есть все данные, чтобы принять решение по регистрации новой вакцины по двукратной схеме вакцинации в течение этого месяца. Специалисты нашего центра успешно завершили промежуточный этап клинических испытаний обновленного препарата и сдали первый пакет документов в регулятор в начале июля, - рассказал он в интервью газете «Известия».

В конце июля ученые центра получили от министерства здравоохранения России некоторые уточняющие вопросы, и 10 августа сдали новый пакет документов с ответами на них. Ринат Максютов отметил также, что обновленная вакцина «ЭпиВакКорона-Н» будет зарегистрирована по трехкратной схеме вакцинации не раньше, чем через два месяца.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей и подростков может быть зарегистрирована в РФ уже в середине сентября 2021 года.