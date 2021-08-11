Гинцбург: вакцину от коронавируса для детей планируют зарегистрировать в сентябре 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Российская вакцина от коронавирусной инфекции для детей и подростков может быть зарегистрирована в стране уже в середине сентября текущего года. Об этом в среду, 11 августа, сообщил директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- В настоящее время мы готовим отчет перед расширенной второй фазой исследований. К 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы можно было прививать школьников. Есть опасения, что заставят делать третью фазу на выборке в три тысячи человек. Тогда, конечно, не успеем к сентябрю, - отметил академик РАН в интервью изданию «Известия».

Александр Гинцбург добавил, что это вызывает беспокойство, поскольку в скором времени дети пойдут в школы, что может негативно сказаться на заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как писал сайт kp.ru, ранее Александр Гинцбург также заявил о завершении доклинический исследований назальной формы вакцины «Спутник V».