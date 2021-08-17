Военный самолет США вывез из Кабула около 640 человек. Фото: Twitter Marcus Weisgerber

Американский грузовой самолет C-17 Globemaster III военно-воздушных сил страны за один раз эвакуировал из Кабула около 640 афганских беженцев, которые решили покинуть родную страну после захвата столицы талибами*. Об этом во вторник, 17 августа, пишет издание Defence One.

По информации издания, это один из немногих случаев, когда на одном воздушном судне смогли эвакуировать такое количество человек. Изначально американцы не планировали брать на борт такое количество беженцев из Кабула, однако толпа местных жителей прорвалась на самолет. Экипаж принял решение не высаживать афганцев силой, а вылетать. По опубликованным в сети кадрам из самолета видно, что беженцы в салоне стоят и сидят буквально на головах друг у друга.

Как писал сайт kp.ru, сегодня Государственный департамент США и Пентагон заявили, что американская сторона не винит талибов* за хаос в единственном столичном аэропорту Афганистана, однако и себя не считает виновным в нем.

*Террористическая организация, запрещенная в России.