Госдеп: США не винят талибов* за хаос в аэропорту Кабула, но и себя не считают виновными Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не винят движение «Талибан»* (запрещено в России) за хаос в аэропорту Кабула, однако и себя не считают виновными в случившемся. Об этом во вторник, 17 августа, говорится в совместном заявлении официальных лиц американского государственного департамента и Пентагона.

В кабульском аэропорту вчера царил хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находились сотрудники дипломатических миссией. Многие жители Афганистана, пытаясь бежать из страны после захвата столицы талибами*, начали штурмовать самолеты. Несколько человек зацепились за шасси одного из воздушных судов и погибли, упав с огромной высоты. Еще пять человек погибли из-за давки после стрельбы, которую начали американские военные.

- В аэропорту было несколько инцидентов со стрельбой, но талибы* в этом не виновны. Один американский военный получил легкое ранение и уже вернулся в строй. Не было зафиксировано атак ни на операцию, ни на наших людей в аэропорту. Случившееся в воздушной гавани афганской столицы не было провалом, военные США занимались восстановлением безопасности на территории аэропорта после ночных нарушений, - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В свою очередь официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс заявил, что хаос в аэропорту Кабула вызывает «внутреннее движение в душах всех сотрудников ведомства», поскольку происходящее воспринимается «крайне болезненно».

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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