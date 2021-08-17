Крупные лесные пожары подобрались вплотную к Иерусалиму Фото: REUTERS

Масштабные лесные пожары вспыхнули в окрестностях Иерусалима и почти вплотную подобрались к стенам города. Огонь вспыхнул недалеко в соседних лесах пару дней назад, однако из-за сильного ветра пламя начало быстро распространяться. Об этом во вторник, 17 августа, сообщило государственное израильское радио Kan.

Сообщается, что в настоящее время возгорание угрожает шести поселкам в окрестностях Иерусалима. Жителям этих поселков дали распоряжение срочно покидать свои дома. При этом в местном министерстве по охране окружающей среды рекомендовали жителям Иерусалима воздержаться от длительного пребывания на открытом воздухе, поскольку уровень его загрязнения из-за пожаров слишком высок.

В зону бедствия направили бригады пожарных и более десяти самолетов Фото: REUTERS

Многие дороги, которые ведут в город, в настоящее время перекрыты. В зону бедствия направили бригады пожарных и более десяти самолетов противопожарной службы.

Как писал сайт kp.ru, 12 августа министр лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что все лесные пожары на территории страны потушены.