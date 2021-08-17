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В мире17 августа 2021 8:51

Крупные лесные пожары подобрались вплотную к Иерусалиму

Огонь угрожает шести поселкам в окрестностях города
Ксения АНУФРИЕВА
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Крупные лесные пожары подобрались вплотную к Иерусалиму

Крупные лесные пожары подобрались вплотную к Иерусалиму

Фото: REUTERS

Масштабные лесные пожары вспыхнули в окрестностях Иерусалима и почти вплотную подобрались к стенам города. Огонь вспыхнул недалеко в соседних лесах пару дней назад, однако из-за сильного ветра пламя начало быстро распространяться. Об этом во вторник, 17 августа, сообщило государственное израильское радио Kan.

Сообщается, что в настоящее время возгорание угрожает шести поселкам в окрестностях Иерусалима. Жителям этих поселков дали распоряжение срочно покидать свои дома. При этом в местном министерстве по охране окружающей среды рекомендовали жителям Иерусалима воздержаться от длительного пребывания на открытом воздухе, поскольку уровень его загрязнения из-за пожаров слишком высок.

В зону бедствия направили бригады пожарных и более десяти самолетов

В зону бедствия направили бригады пожарных и более десяти самолетов

Фото: REUTERS

Многие дороги, которые ведут в город, в настоящее время перекрыты. В зону бедствия направили бригады пожарных и более десяти самолетов противопожарной службы.

Как писал сайт kp.ru, 12 августа министр лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что все лесные пожары на территории страны потушены.

Массивные лесные пожары сжигают большие участки земли недалеко от Иерусалима