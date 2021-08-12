Министр лесного хозяйства Турции: все лесные пожары в стране потушены Фото: REUTERS

Все лесные пожары в Турции потушены. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил министр лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

«Все лесные пожары в нашей стране потушены», - написал турецкий министр в Twitter.

Пакдемирли отметил, что с начала крупных лесных пожаров взяты под контроль и потушены 299 очагов в 54 турецких провинциях.

Напомним, 28 июля из-за сильной засухи и жары около курортного города Манавгат в турецкой провинции Анталья начался сильный лесной пожар. В следующие дни огонь также разгорелся и в других провинциях государства, в том числе на курортах. По последним данным, число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 860 человек.

Террористическая организация «Дети огня» призналась в поджогах лесов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что виновные в массовых пожарах вблизи турецких курортов будут наказаны.

Как писал сайт kp.ru, турецкий лидер поблагодарил российского коллегу Владимира Путина и глав других стран за помощь в борьбе с лесными пожарами в Турции.