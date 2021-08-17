Володин: ситуация в Афганистане стала крахом внешней политики США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Двадцатилетнее пребывание войск Соединенных Штатов в Афганистане закончилось гуманитарной катастрофой и настоящей трагедией. Ситуация в Кабуле стала крахом американской внешней политики. Об этом во вторник, 17 августа, написал в своем Telegram-канале председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты обратил внимание на то, что за эти годы количество нарколабораторий в Афганистане увеличилось в сотни раз, население обнищало, более 250 тысяч мирных жителей были убиты в результате боевых операций НАТО и от рук террористов. Российскую сторону эта ситуация не может не беспокоить, ведь Афганистан граничит с государствами, которые для РФ являются стратегическими партнерами.

- Несмотря на все, мы почему-то не слышим заявлений Госдепартамента США, какую помощь будут оказывать Афганистану и соседним странам, не слышим заявлений ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламента о нарушениях прав человека. По-видимому, так и не дождемся. Если рассмотреть факты международной экспансии США, сложно назвать ту страну, которая от этого выиграла бы. Сегодня мы стали свидетелями краха внешней политики США, - подчеркнул Вячеслав Володин.

Как ранее писал сайт kp.ru, по словам заместителя главы МИД России Александра Грушко, происходящее в Афганистане после вывода войск США и НАТО стало «закономерным итогом» политики Вашингтона.