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Политика17 августа 2021 6:24

Замглавы МИД России назвал ситуацию в Афганистане закономерным итогом политики США

Александр Грушко отметил, что трансатлантическое единство НАТО «предстало во всей своей красе»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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15 августа талибы объявили, что установили полный контроль над всей территорией Афганистана, в том числе и над Кабулом

15 августа талибы объявили, что установили полный контроль над всей территорией Афганистана, в том числе и над Кабулом

Фото: REUTERS

То, что произошло в Афганистане после вывода войск США и НАТО, стало «закономерным итогом» политики Вашингтона, считает заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Закономерный итог. Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания? Триллион потрачен в никуда», - отметил замглавы МИД.

Дипломат напомнил, что в НАТО 20 лет говорили о крепости «трансатлантической спайки и учете мнения каждого члена альянса: вместе пришли – вместе уйдем».

«США сказали: «Довольно», и все это трансатлантическое единство предстало во всей своей красе», - констатировал Александр Грушко в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Белого дома Джо Байден, выступая с заявлением о ситуации в Афганистане, заявил, что «огорчен происходящим в Афганистане», но ни о чем не жалеет, поскольку, дальнейшее пребывание американских военных в этой стране, по его словам, грозило бы большими потерями.

Причем, по его словам, Россия и Китай якобы рассчитывали на то, что Соединенные Штаты продолжат «бесконечные» попытки стабилизировать ситуацию в Афганистане, расходуя на это «миллионы долларов и ресурсов».

Что происходит в Афганистане?
После захвата Кабула силами «Талибана» (запрещено в России как террористическая группировка) десятки тысяч людей принимают попытки сбежать из страны. Вот, что происходит в Афганистане на данный момент…

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