Талибы* объявили амнистию правительственных чиновников Афганистана Фото: REUTERS

Запрещенное в России движение «Талибан»* сегодня объявило общую амнистию для бывших правительственных чиновников из Афганистана и призвало местных жителей к возобновлению работы в государственных учреждениях. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает агентство Agence France-Presse, ссылаясь на выпущенное талибами* соответствующее заявление.

- Для всех объявлена всеобщая амнистия, поэтому вы должны с полной уверенностью спокойно вернуться к привычной жизни и работе в государственных учреждениях, - говорится в заявлении.

Как писал сайт kp.ru, ранее талибы* взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле. Представители движения обратились к жителям Афганистана, призывая их сохранять спокойствие и сообщив, что все под контролем. Практически все афганские телевизионные каналы перешли на трансляцию Корана или новостей о «Талибане»*.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.