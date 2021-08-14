Путин заявил о беспрецедентном масштабе природных бедствий в регионах России Фото: REUTERS

Масштаб природных бедствий в некоторых регионах России носит беспрецедентный характер. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил российский президент Владимир Путин, открывая совещание о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов государства.

Глава государства ежедневно получает отчет о ситуации с природными пожарами на территории страны. Российский лидер отметил, что в настоящее время угрозы жилым и социально значимым объектам из-за природных пожаров в Якутии нет. При этом Владимир Путин потребовал при необходимости безотлагательно отправить в безопасные места детей, женщин и других жителей из зон стихийных бедствий.

- Необходимо постараться максимально сохранить лесные богатства. Надо подумать, как создать условия для жизни людям, находящимся в зоне риска из-за возгораний, организовать работу так, чтобы минимизировать последствия чрезвычайной ситуации не только для людей, но и для животных, - подчеркнул он.

Как писал сайт Kp.ru, накануне Владимир Путин сообщил, что сложная ситуация с природными пожарами и паводками в России и мире в значительной степени связана с изменениями климата на планете.

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