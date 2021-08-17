В аэропорту Кабула нашли брошенного семимесячного ребенка. Фото: Asvaka News Agency в Twitter

В аэропорту Кабула во время хаоса, возникшего из-за попытки местных жителей бежать из страны, нашли брошенного семимесячного ребенка. Фотографии малыша во вторник, 17 августа, опубликовало издание Asvaka News Agency в своем аккаунте в Twitter.

Маленького ребенка в майке и шортах нашли в синей корзинке для продовольственных товаров и продуктов прямо на взлетно-посадочной полосе. Очевидцы сообщили, что он плакал. На асфальте рядом с корзиной можно разглядеть тень от колючей проволоки: судя по всему, ребенка оставили около заграждения.

Пока что не известно, где находятся родители или опекуны малыша, а также бросили ли они его намеренно или потеряли в сильной давке и хаосе.

Как писал сайт kp.ru, вчера вечером несколько спасающихся из Кабула афганцев погибли, пытаясь улететь из столицы страны, зацепившись за шасси самолета. Беженцы разбились насмерть, упав с огромной высоты прямо на жилые дома.