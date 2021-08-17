Россияне смогут узнать об остатке материнского капитала в МФЦ за один день Фото: Архив "КП"

Узнать об остатке материнского капитала через МФЦ можно будет всего за один день, соответствующий проект подготовило Министерство труда и социальной защиты России.

Как пояснили журналистам в ведомстве, вместо заявления гражданам нужно будет сделать запрос. Информация об остатке материнского капитала выдадут в течение одного дня в виде выписки. Сейчас на это требуется пять дней.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин согласился подумать над возможностью использования материнского капитала на ремонт. Глава государства отметил, что в таком случае нужно уточнять, не будут ли эти деньги потрачены впустую и нужен ли этот ремонт вообще.

В июне 2021 глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил отменить часть государственных льгот для обеспеченных россиян, в том числе материнский капитал.