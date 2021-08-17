В России 17 августа 2021 выявлено 20 958 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки на территории России врачи выявили 20 958 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, заболевшие есть во всех регионах страны. С начала пандемии в РФ зафиксировали 6 642 559 случаев заражения. Об этом во вторник, 17 августа, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Москве (2 006), в Московской области (1 328), а также в Санкт-Петербурге (1 156). Сообщается, что у 8,2 процента новых инфицированных нет никаких симптомов заболевания.

Из-за коронавируса или осложнений после него за один день умерли еще 805 россиян, общее число летальных исходов в государстве достигло отметки 172 110. Выздоровели еще 18 407 человек, с начала пандемии - 5 918 324 жителя России.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава научного центра «Вектор» сообщил, что в России до конца текущего месяца зарегистрируют обновленную российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н».