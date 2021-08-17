Видео крушения самолета Ил-112В под Москвой появилось в сети. Фото: кадр из видео

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение под Москвой около аэродрома Кубинка. Видео крушения самолета Ил-112В во вторник, 17 августа, опубликовали в сети.

Авария произошла при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в 1,5 километра от полосы рядом с большим Никольским прудом. На опубликованных кадрах видно, что один из двигателей военного воздушного суда загорелся перед падением. В настоящее время в качестве причины происшествия рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Авария произошла при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка

Как писал сайт kp.ru, на борту рухнувшего самолета находились три члена экипажа. В результате ЧП все находившиеся на борту люди погибли.

За штурвалом разбившегося Ил-112В был летчик-испытатель и герой России Николай Куимов. В авиакатастрофе погибли также летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.