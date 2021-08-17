Лавров назвал обвалом ситуацию в Афганистане после ухода США и НАТО Фото: REUTERS

Ситуация в Афганистане после ухода оттуда войск Соединенных Штатов и НАТО является обвальной. На ее фоне появилась необходимость взаимодействия Запада с Россией. Об этом во вторник, 17 августа, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

- Востребована совместная работы России и западных государств по содействию урегулированию многочисленных сохраняющихся в мире региональных кризисов и конфликтов, в том числе на фоне ситуации, которая сложилась в Афганистане. Это вновь проявилось весьма и весьма ярко на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода США и НАТО, - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фантазиями заявления американских властей, в том числе Джозефа Байдена, о «достижении целей» в Афганистане.