Захарова назвала фантазиями заявления Байдена о «достижении целей» в Афганистане Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти Соединенных Штатов, в том числе американский президент Джозеф Байден, фантазируют о «достижении целей» в Афганистане. Об этом во вторник, 17 августа, написала в своем Telegram-канале официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, напомнив, что одной из таких американских целей было сдерживание талибов*.

- Когда со странной легкостью официальные лица США начинают фантазировать на тему «целей» и перечислять их, то надо спросить: кто и как эти цели определил? В 2020 году были сформированы Международные силы содействия безопасности, возглавляемый НАТО международный войсковой контингент, который действовал на территории Афганистана, - сообщила дипломат.

Мария Захарова напомнила, что в резолюции Совета безопасности ООН было сказано, что целью данных сил является помощь афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и соседних районах. В 2003 году ООН решила расширить миссию за пределы афганской столицы. После этого Международные силы приняли на себя ответственность за обеспечение безопасности на всей территории государства.

- Целью увеличения контингента в Афганистане было сдержать активность талибов*, дав жителям страны время взять в свои руки контроль над своим государством. Теперь вы сами можете сделать вывод, выполнены цели или нет, - добавила представитель МИД России.

Как писал сайт kp.ru, ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин отметил, что 20-летнее пребывание американских войск в Афганистане закончилось гуманитарной катастрофой и трагедией для жителей страны.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.