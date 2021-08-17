Лавров: «Северный поток – 2» построен практически до последней мили

«Северный поток – 2» построен практически до последней мили, заявил Лавров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Газопровод «Северный поток – 2» достроен уже практически до последней мили, вопросов к компаниям, участвующим в проекте никогда не возникало, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.

«Компании…построили практически уже до последней мили», – сказал глава российского МИД.

Как отметил Лавров, любые попытки помешать завершению строительства «Северного поток – 2» обречены на провал.

Ранее официальный представитель партии «Альтернатива для Германии» в комитете Бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре сказал, что ввод «Северного потока – 2» в эксплуатацию произойдет, вероятнее всего, сразу после завершения его строительства.

Как писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что запуск трубопровода зависит от позиции Соединенных Штатов по этому вопросу и желания Европейского союза занять единую линию.