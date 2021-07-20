Зеленский назвал два фактора, влияющие на судьбу «Северного потока – 2» Фото: официальная страница Владимира Зеленского на Facebook

Запуск газопровода «Северный поток – 2» зависит от позиции Соединенных Штатов и желания Европейского союза занять единую линию в этом вопросе, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Как заявил украинский лидер в интервью журналу Politique Internationale, санкции Вашингтона против проекта оказывают давление на Москву, тем самым поддерживая Киев. Он отметил, что Украина «признательна США за это». По мнению Зеленского, Евросоюз в отличие от Соединенных Штатов не имеют единой позиции, чем пользуется Россия.

«Все будет зависеть от двух факторов. Первый – позиция Вашингтона, второй – способность европейских стран выступить единым фронтом», – сказал он.

Зеленский считает, что вокруг «Северного потока – 2» развернулась «энергетическая война» В случае запуска трубопровода проиграет не только Украина, поскольку в будущем из российского-европейского транзита могут быть исключены и другие страны, заявил украинский лидер.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины назвал «Северный поток – 2» «оружием» в руках России.

Накануне Reuters сообщал, что Соединенные Штаты и ФРГ сумели найти компромисс по проекту газопровода «Северный поток – 2» и объявят о сделке в ближайшее время. Соглашение между Вашингтоном и Берлином позволит избежать новых санкции в отношении компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 со стороны США.