Талибы* объявили о приостановке вылетов всех рейсов из аэропорта Кабула Фото: REUTERS

Запрещенное в России движение «Талибан»* объявило о приостановке вылетов всех самолетов из международного аэропорта Кабула. Об этом во вторник, 17 августа, сообщил телевизионный канал Sky News Arabia, ссылаясь на заявление представителей движения.

Сообщается, что отряды «Талибана»* подошли вплотную к единственному аэропорту в афганской столице. Для разгона людей, которые собрались там, пытаясь покинуть территорию захваченного государства, талибы* несколько раз стреляли в воздух.

До этого были приостановлены все коммерческие рейсы из кабульского аэропорта, а транзитным воздушным судам рекомендовали сменить маршрут в обход воздушного пространства Афганистана.

Как писал сайт kp.ru, вчера стало известно, что российские авиакомпании "Аэрофлот" и AirBridgeCargo прекратят полеты над Афганистаном.

*Запрещенная в России террористическая организация