Талибы* объявили о приостановке вылетов всех рейсов из аэропорта Кабула
Фото: REUTERS
Запрещенное в России движение «Талибан»* объявило о приостановке вылетов всех самолетов из международного аэропорта Кабула. Об этом во вторник, 17 августа, сообщил телевизионный канал Sky News Arabia, ссылаясь на заявление представителей движения.
Сообщается, что отряды «Талибана»* подошли вплотную к единственному аэропорту в афганской столице. Для разгона людей, которые собрались там, пытаясь покинуть территорию захваченного государства, талибы* несколько раз стреляли в воздух.
До этого были приостановлены все коммерческие рейсы из кабульского аэропорта, а транзитным воздушным судам рекомендовали сменить маршрут в обход воздушного пространства Афганистана.
Как писал сайт kp.ru, вчера стало известно, что российские авиакомпании "Аэрофлот" и AirBridgeCargo прекратят полеты над Афганистаном.
*Запрещенная в России террористическая организация