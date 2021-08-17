Рыбак бесследно пропал на Онежском озере

На Онежском озере под Петрозаводском пропал мужчина Фото: СОЦСЕТИ

Рыбак из Петрозаводска бесследно исчез на Онежском озере в Карелии. 14 августа 46-летний мужчина отправился за уловом на моторной лодке, но к вечеру так и не вернулся. Поняв, что на звонки он не отвечает, родные пропавшего обратились в полицию и к поисковикам.

- Мужчина пропал в районе дачного кооператива «Сосновый бор». Это место находится в 12 км от села Деревянное, - пишет «КарелИнформ».

Известно, что пропавшего зовут Игорь Попов. На рыбалку он отправился на зеленой лодке «Пелла» с мотором. Сам мужчина был одет в костюм камуфляжной расцветки. Сейчас к розыску рыбака привлечены добровольцы из поисково-спасательного отряда «Доброспас».

Всех, кто может сообщить о местонахождении пропавшего, или же заметил его лодку, просят сообщать по номеру: +7-911-403-6266.

А синоптики тем временем предупреждают об ухудшении погоды в Карелии и опасности выхода на плавсредствах в акватории озер и рек.